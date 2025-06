Suzan & Freek maken ’t Wonder in Woerden extra bijzonder

Woerden

De derde editie van festival ’t Wonder afgelopen weekend was een groot succes. Onder een stralende zon verzamelden zich op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni duizenden bezoekers op het Exercitieveld in Woerden om te genieten van livemuziek, heerlijk eten en drinken en een zomerse festivalsfeer. Met een drukke vrijdag en een volledig uitverkochte zaterdag was het gezellig druk op het terrein.