Man ernstig gewond na schietincident Bijlmer, verdachte (25) aangehouden in België

Op straat voor het flatgebouw Geldershoofd in Amsterdam raakte zaterdagavond een man ernstig gewond bij een schietincident. 'De politie heeft vannacht een verdachte aangehouden over de Belgische grens. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident eerder op de avond bij Geldershoofd', zo meldt de politie zondag.

Snel recherchewerk

'Op basis van snel recherchewerk wist de politie een auto in de nacht van zaterdag op zondag 29 juni te traceren. Rond 01.00 uur ’s nachts werd de auto door Belgische politie aangetroffen in Antwerpen. Daarbij is een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident bij Geldershoofd in Amsterdam Zuidoost', aldus de politie.

Ernstig gewond slachtoffer op straat

Het was zaterdagavond rond 19.00 uur toen getuigen het 27-jarige slachtoffer op straat zagen liggen en direct de meldkamer belden. Hulpdiensten kwamen toegesneld. De man werd ernstig gewond, maar aanspreekbaar, naar een ziekenhuis gebracht.