Alertheid agenten leidt tot meerdere snelle aanhoudingen

Grote U-bocht bij zien agenten

Op 18 juni waren twee agenten bezig met een controle op de Ruimtevaartbaan, toen één van hen uit zijn ooghoek een bestelauto zag aankomen. De bestuurder van deze auto maakte bij het zien van de agenten én hun politieauto meteen een u-bocht en reed van hen weg. Wie wegrijdt bij het zien van de politie, vraagt om aandacht en de agenten reden direct achter de auto aan.

Hennepwalm

Op het Monitorplein werden de twee inzittenden door de agenten staande gehouden en werd hun auto bekeken. Bij het aanspreken van de twee mannen, kwam de agenten namelijk een behoorlijke hennepwalm tegemoet. In de auto werd daadwerkelijk hennep gevonden, maar ook lachgasflessen, telefoons en contant geld. Alles in beslaggenomen, inclusief de auto zelf. De twee verdachten, een 15-jarige jongen uit IJsselstein en een 20-jarige man uit dezelfde plaats zijn na verhoor heengezonden.

Agent in vrije tijd

Een 21-jarige man uit IJsselstein had er op 20 juni ongetwijfeld niet op gerekend dat een agent in vrije tijd hem betrapte op een vermoedelijke drugsdeal in IJsselstein. De agent aarzelde niet en belde direct de collega’s op het bureau. Zij lieten er ook geen gras over groeien en gingen op zoek en troffen de bestuurder bij de Heemradenlaan. Daar bleek hij geen identiteitsbewijs of rijbewijs bij zich te hebben, maar in eerste instantie wel wat softdrugs.

Op de vlucht geslagen

De man rende er plots vandoor, maar kwam niet ver en binnen seconden was hij aangehouden. Bij hem werd later meer softdrugs gevonden, maar daar bleef het niet bij. In zijn woning werd nog meer (vermoedelijk) soft- en harddrugs, een nepvuurwapen en contant geld aangetroffen. Alles is in beslaggenomen en ook deze verdachte is na verhoor heengezonden.