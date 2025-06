Zwaargewonde jongen (18) aangetroffen in park Rotterdam, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een incident zondagavond waarbij een 18-jarige jongen zwaargewond is geraakt. 'Het gaat om een incident in het park De Twee Heuvels in Rotterdam. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd', zo laat de politie maandag weten.

Kritiek

Zondagavond 29 juni omstreeks 23.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat een jongen zwaargewond lag in het park De Twee Heuvels aan de Kreekkade in Rotterdam. Op locatie troffen agenten inderdaad een slachtoffer met zwaar letsel aan. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Het gaat om een 18-jarige jongen uit Rotterdam. Zijn toestand is op dit moment nog kritiek.

Getuigen gezocht

De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht van het incident. Hiervoor is een Team Grootschalig Opsporingsteam (TGO) in werking gezet. 'We houden alle scenario’s open, maar onderzoeken nadrukkelijk ook de mogelijkheid dat sprake is van toegebracht letsel. Op dit moment wordt er sporenonderzoek gedaan, camerabeelden uitgekeken en spreken we met getuigen. Alle informatie is echter nog welkom', aldus de politie. Heb je iets gezien die avond of andere informatie dat ons onderzoek verder kan helpen geef het dan door aan de politie via 0900-8844.