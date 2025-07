Vanavond enkele zware onweersbuien in het uiterste oosten

Het is in het hele land zeer warm. Ook vandaag, woensdag, geldt code oranje voor extreme hitte in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg.

Het Nationaal Hitteplan is sinds maandag 30 juni in het hele land actief. Vanaf woensdagmiddag koelt het af en is er kans op onweersbuien.

Er kan in korte tijd veel regen vallen en er zijn zware windstoten en kans op grote hagelstenen. Vanavond worden door het weer al enkele schades gemeld. Zo is in Winterswijk een dak van een bedrijfspand ingestort en staan elders straten onder water door de hewige neerslag.