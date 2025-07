Schoonmakers krijgen meer grip op zwaar werk en werktijden

Schoonmakers in Nederland krijgen meer ademruimte in hun werk en betere kansen om gezond hun pensioen te halen. Vanaf 1 januari 2026 kunnen meer schoonmakers eerder stoppen met werken via de vernieuwde RVU-regeling.

Ook krijgen zij betere bescherming tegen structureel meerwerk. ‘Dit is erkenning dat schoonmaak zwaar werk is’, zegt Ibrahim Dinsi, vicepresident van het FNV Schoonmakersparlement.



De regeling voor vervroegd uittreden (RVU) wordt verlengd en uitgebreid voor schoonmakers met minimaal 18 tot 20 branchejaren, afhankelijk van het jaar van deelname. Zij kunnen straks tot wel 30 maanden voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Tegelijkertijd wordt de uitkering voor fulltimers verhoogd met 300 euro per maand en voor parttimers naar ratio. Ook schoonmakers die al deelnemen vóór 2026 profiteren hiervan. Werknemers met een zware fysieke belasting - vastgesteld op basis van minimaal 10 ORBA-punten (een objectieve meting van fysieke belasting, houding, inspanning en werkomstandigheden zoals kou of lawaai) - komen in aanmerking.

Eerder stoppen met zwaar werk



Ibrahim Dinsi, vicepresident van het FNV Schoonmakersparlement: ‘We zijn blij met dit onderhandelingsresultaat waardoor schoonmakers eerder en met een betere vergoeding kunnen stoppen met zwaar werk. De aanscherping van het aantal uren per week dat schoonmakers moeten werken om deel te kunnen nemen aan de regeling (was 20, wordt per 2026 24 uur per week) en het aantal dienstjaren in de sector (was tien, wordt nu 18 oplopend naar twintig in 2028) doet zeer, maar waren nodig om tot een afspraak te komen. Vrijdag besluit het Schoonmakersparlement of de uitkomst wordt voorgelegd aan de FNV-leden.’

Generatiepact uitgebreid



Ook het generatiepact – waarbij schoonmakers 80% werken met behoud van 95% loon en pensioenopbouw – wordt voortgezet. Nieuw is dat ook schoonmakers met meerdere werkgevers hier straks aan kunnen deelnemen, na afloop van een lopende pilot.

Structureel meerwerk aangepakt



De vernieuwde cao bevat bovendien een afspraak om structureel meerwerk automatisch om te zetten in een hoger aantal contracturen. Werkt een schoonmaker een kwartaal lang 15% meer dan afgesproken, dan moet de werkgever een nieuw contract aanbieden – tot maximaal 48 uur per week. Hiermee wordt eindelijk paal en perk gesteld aan jarenlang rekken en trekken aan schoonmakers.

Financiële onderbouwing



De extra afspraken worden gefinancierd via een verhoging van de RAS-premie voor zwaar werk van 0,3% naar 0,56% in de jaren 2026-2028, aangevuld met 1,5 miljoen euro per jaar uit de RAS-begroting. De RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en glazenwassersbranche) is het fonds waarin sociale partners in de sector afspraken maken over scholing, duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.