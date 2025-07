Tweede Kamer stem de Asielnoodmaatregelenwet weg!

Donderdag 3 juli stemt de Tweede Kamer over de Asielnoodmaatregelenwet. Daarmee zou Nederland het strengste asielbeleid ooit krijgen. De FNV vindt dit een hardvochtige wet die tegen internationale mensenrechtenverdragen ingaat en tegen fundamentele waarden van gelijkwaardigheid van alle mensen, van vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit zoals vastgelegd in onze grondslag.

Mensen worden aangetast in het recht op een familieleven doordat de mogelijkheden voor gezinshereniging worden beperkt. Ook heeft de FNV veel moeite met het afschaffen van de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Als je iedere drie jaar opnieuw moet afwachten of je hier mag blijven, verkeer je permanent in bestaansonzekerheid. Geen werkgever geeft je dan een vast contract, waardoor het moeilijk wordt om een bestaan op te bouwen.

Malafide bedrijven buiten schot



FNV interim-vicevoorzitter Petra Bolster: ‘We zijn geschokt. Op deze wijze worden mensen die dagelijks bijdragen aan onze samenleving en economie stevig gecriminaliseerd, terwijl de echte boosdoeners, malafide bedrijven en uitzendbureaus, buiten schot blijven. Wij zien dagelijks op de werkvloer hoe ook ongedocumenteerde werknemers keihard werken, vaak onder slechte omstandigheden en zonder de juiste bescherming. Dit soort werkgevers maakt misbruik van hun kwetsbare positie, terwijl het voor deze mensen moeilijk op te komen is voor hun rechten uit angst voor represailles.’



Iedereen nette arbeidsvoorwaarden



In plaats van arbeidsuitbuiting aan te pakken en te werken aan veilige en legale vluchtroutes, kiest de politiek er nu kennelijk voor om de slachtoffers ervan strafbaar te maken. Deze wet ondermijnt bovendien ook het werk van vakbond FNV en de vele maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de bescherming van alle werkenden, ongeacht hun verblijfsstatus. ‘Op deze wijze worden niet alleen mensen zonder papieren in de illegaliteit geduwd, maar wordt ook het fundament uitgehold van het vakbondswerk, waarin we al jaren strijden voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor alle werkers’, aldus Petra Bolster.

De FNV roept alle partijen in de Tweede Kamer nadrukkelijk op tegen deze wet te stemmen.