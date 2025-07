FNV: Staking uitzendkrachten verspreid zich als veenbrand

De staking van uitzendkrachten tegen de zogeheten ‘sjoemel-cao’ breidt zich uit. Gisteren kwamen er ruim 120 nieuwe stakers bij in Oosterhout en Zwolle waarmee het werk door uitzendkrachten nu op vier locaties is neergelegd.

De FNV verwacht dat zich morgen nog meer mensen vanuit verschillende uitzendbureaus aansluiten.



De acties zijn gericht tegen de slechte arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken in de cao van werkgeversorganisaties ABU en NBBU met de Landelijke Belangenvereniging (LBV).

Grote druk en risico’s



Karin Heynsdijk, bestuurder FNV Flex: ‘Uitzendkrachten laten hun stem horen; niet alleen met woorden, maar door het werk neer te leggen. Dat is dapper. Ze werken vaak onder hoge druk, met dreiging van ontslag of overplaatsing. Als ze hun werk verliezen, raken ze soms ook hun huis kwijt. Staken betekent dus risico nemen. Dat laat zien hoe belangrijk deze strijd is.’

Signalen van intimidatie



De FNV krijgt signalen van intimidatie en pogingen om de staking te breken. Zo meldt de bond dat OTTO Workforce uitzendkrachten inzet op andere locaties om het werk over te nemen. Sommige mensen kregen zelfs korting op hun huur aangeboden om hen over te halen om dat te doen. Heynsdijk: ‘Wij zijn er fel op tegen dat een werkgever ook de huisbaas is. Dat maakt mensen onnodig afhankelijk en kwetsbaar.’

Staking gaat door



De staking begon op woensdag 25 juni. Sindsdien is er nog geen reactie gekomen van de betrokken uitzendbureaus. De acties gaan daarom voorlopig door.