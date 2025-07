OM eist forse gevangenisstraf tegen notoire oplichter

In een restaurant in Rotterdam leert verdachte een medewerkster kennen. Hij vertelt een hoge functie te hebben bij Schiphol. In korte tijd wordt verdachte echt een vriend van de vrouw, en ook van haar dochters en schoonzoon. Het gezin vertrouwt de man al snel. Maar wat de familie dan nog niet weet, is dat ze worden opgelicht door een man die zich bedient van een valse identiteit.

Valse tickets en contracten

Op enig moment biedt verdachte de dochter van het gezin een baan aan als grondstewardess bij KLM. Ze ondertekent een contract en gaat aan de slag met de verkoop van vliegtickets. Zij verkoopt de tickets, die de verdachte vervolgens boekt. Per ticket mag de dochter 80 euro houden. Uiteindelijk verkoopt ze 93 tickets à 580 euro per stuk. De klanten betaalden de bedragen op haar rekening, verdachte stuurde vervolgens een tikkie voor die bedragen of kwam het geld contant bij haar ophalen. De dochter denkt echt voor KLM te werken, maar wordt in werkelijkheid, net als de kopers van de tickets, opgelicht door verdachte.

De oplichting komt aan het licht als er in korte tijd veel aangiften worden gedaan. De politie kan de verdachte aanhouden. Hij bekent dat hij zich bediende van een valse naam, nooit werkte bij Schiphol en dat hij het KLM-contract had vervalst. Hij reserveerde wel de vliegtickets die de dochter verkocht, zodat hij een bevestiging kon sturen, maar koos voor de optie “achteraf betalen”, wat hij vervolgens niet deed. Verdachte bekent ook dat hij eerder zelf vliegtickets op deze manier verkocht.

Woning voor familie

Het blijft niet bij de oplichting via de vliegtickets. Aan de moeder van het gezin, met wie hij inmiddels een goede band heeft opgebouwd, biedt hij een woning aan. De vrouw hoeft alleen de notariskosten te betalen, waarvoor zij speciaal een lening afsluit. Haar huurwoning zegt zij op. Ook bij haar werk dient zij haar ontslag in, omdat verdachte voor haar een andere baan zou regelen.

Op de dag van de overdracht en verhuizing krijgt zij een bericht, zogenaamd van de broer van de verdachte, dat hij betrokken zou zijn geweest bij een ongeluk en zou zijn overleden. Op dat moment beseft de vrouw dat zij is opgelicht. Zij is dan haar geld, haar woning en haar baan al kwijt en blijft berooid achter.

Ook de schoonzoon wordt opgelicht. Hij krijgt een baan aangeboden bij de Douane en ondertekent een contract. Ook dat blijkt nep.

Leven verwoest

“Verdachte is op nietsontziende en gewetenloze wijze te werk gegaan en heeft op zeer vergaande wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van zijn slachtoffers”, zei de officier tijdens de zitting. “Hij heeft een groot aantal personen opgelicht en het leven van een heel gezin verwoest."

“Al met al is dit zonder twijfel een van de meest bizarre oplichtingszaken en de meest notoire oplichter die ik in mijn werk als officier voorbij heb zien komen. Het is dan ook in het belang van de samenleving dat deze man zo lang mogelijk wordt opgesloten.”