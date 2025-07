Beveiligers op Schiphol gaan een onzekere tijd tegemoet.

'Veel beveiligers gaan van werkgever veranderen, dit gaat een enorme impact hebben. We dringen er bij Schiphol en de beveiligingsbedrijven op aan dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt', waarschuwt CNV-onderhandelaar André Quist.

De nieuwe aanbesteding raakt ruim 5.000 beveiligers op Schiphol, die nu nog werken voor 5 verschillende beveiligingsbedrijven: G4S, Securitas, I-Sec, CTSN en Trigion. 'Dat worden er dus straks 3, zegt Quist. 'Het betekent dat een grote groep beveiligers van werkgever gaat veranderen. Neem bijvoorbeeld alle beveiligers van G4S, nu nog het grootste beveiligingsbedrijf op Schiphol. Die krijgen straks allemaal een andere werkgever. Dat geeft natuurlijk enorm veel onrust. Want elk beveiligingsbedrijf heeft weer z'n eigen regels, bijvoorbeeld als het gaat om het maken van roosters. Beveiligers vragen zich nu af hoe dat straks zal gaan en of hun nieuwe werkgever wel voldoende rekening zal houden met individuele wensen en afspraken.'

Voorlopige gunning wordt 23 juli definitief



Het gaat nu nog om een voorlopige gunning, die op 23 juli definitief wordt. De nieuwe contracten gaan in op 10 maart 2026. 'Er is dus nog voorbereidingstijd, maar het is wel zaak dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven die tijd ook zorgvuldig benutten en dat ze de beveiligers goed meenemen in het proces', zegt Quist. 'Want dat is de ellende met zo'n aanbesteding, het zorgt voor heel veel onrust en gedoe. Positief is wel dat het dit keer om lange contracten gaat van maar liefst 10 jaar. Dat gaat hopelijk in de toekomst voor meer rust zorgen. Een andere belangrijke verandering, waar we als CNV ook sterk op hebben aangedrongen, is dat Schiphol als opdrachtgever meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor de uitvoering. Schiphol gaat voor 25% deelnemen in een joint-venture met de beveiligingsbedrijven. En wordt daarmee ook als werkgever medeverantwoordelijk voor de operatie en voor het welzijn van de beveiligers. Die constructie moet het makkelijker maken om de luchthaven aan te spreken als er problemen zijn in de beveiliging. Daar gaan we dus ook scherp op letten.'

Convenant moet zorgen voor een 'zachte landing'



Belangrijk in het verdere proces is het convenant dat de vakbonden eerder hebben gesloten met Schiphol en de beveiligingsbedrijven. Dit convenant moet zorgen voor een zachte landing voor beveiligers die straks mogelijk overgaan naar een ander bedrijf. Quist: 'Wij gaan er scherp op toezien dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich hieraan houden, zodat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle individuele afspraken worden gerespecteerd, bijvoorbeeld als het gaat om bestaande vaste vrije dagen of dagdelen.'

Uitkomsten TNO-onderzoek laten noodzaak veranderingen zien



Er is nog veel te verbeteren op Schiphol, blijkt ook uit recent onderzoek door TNO. Uit het onderzoek blijkt dat slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van het Schiphol-personeel, waaronder de beveiligers. Quist: 'Schiphol zegt als opdrachtgever verantwoordelijkheid te willen nemen, maar we willen komende tijd echt tastbare verbeteringen zien op de werkvloer. Het TNO-onderzoek laat zien dat Schiphol nog een hoop stappen moet maken als het gaat om verantwoordelijkheid nemen als opdrachtgever. Het welzijn van beveiligers mag niet langer ondergeschikt zijn aan aanbestedingsconstructies en kostenbesparing. De mensen verdienen zekerheid, respect en gezonde arbeidsomstandigheden.'