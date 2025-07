Grondpersoneel KLM gaat volgende week woensdag alsnog 8 uur staken

Voor vage toezeggingen kopen we niets', zegt CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah.

De vakbonden (CNV en FNV) hebben KLM zojuist geïnformeerd over de nieuwe staking. 'We hebben er alle vertrouwen in dat de staking dit keer wèl door kan gaan', zegt Amallah stellig. 'Op basis van de passagierscijfers die we bij Schiphol en KLM hebben opgeëist en de afspraken die we in het veiligheidsoverleg hebben gemaakt, zijn we ervan overtuigd dat deze staking op een veilige manier kan plaatsvinden. Bovendien kondigen we deze actie ruim een week van tevoren aan. KLM heeft dus nog alle tijd om de staking te voorkomen. Het enige wat ervoor nodig is, is dat KLM vage toezeggingen gaat omzetten in harde en concrete afspraken. KLM zal het grondpersoneel weer voor zich moeten winnen en de lont uit het kruitvat moeten halen. Want de mensen zijn flink boos, ook door wat er vorige week is gebeurd rond die rechtszaak.'

'Rechter gaat deze staking niet verbieden'



Vorige week verbood de rechtbank in Haarlem een voor afgelopen zaterdag aangekondigde staking. Amallah: 'We hebben de uitspraak goed bestudeerd. De rechter heeft vorige week heel duidelijk gemaakt dat het verbod enkel betrekking had op die bewuste zaterdag, omdat er toen een reizigerspiek werd verwacht, in combinatie met de drukte bij de marechaussee en de afbouw van de NAVO-top. Die cijfers hadden Schiphol en KLM ondanks herhaald verzoek niet vooraf met ons gedeeld. Daar kwamen ze pas tijdens de zitting mee. Voor de rechter hebben de veiligheidsrisico's vanwege die piek uiteindelijk de doorslag gegeven om de staking te verbieden. Maar daarmee is niet gezegd dat staken op Schiphol sowieso niet zou mogen. Dat zou een ernstige beperking van het stakingsrecht zijn. We hebben er dus het volste vertrouwen in dat de rechter de staking van volgende week woensdag niet zal gaan verbieden, als Schiphol en KLM straks opnieuw naar de rechtbank rennen.'

Veel onvrede en frustratie onder grondpersoneel



Op het spel staat een nieuwe cao voor het grondpersoneel van KLM. Die cao geldt voor zo'n 14.000 werknemers, waaronder platformmedewerkers, passagemedewerkers, technici en kantoorpersoneel. De huidige cao is al per 1 maart van dit jaar verlopen. Amallah: 'De grondmedewerkers zijn enorm boos, omdat ze na al die maanden nog steeds geen cao en geen loonsverhoging hebben. Intussen gaan er wel miljoenen naar de directie en naar de piloten. De grondmedewerkers hebben het gevoel dat vooral zíj de prijs betalen voor de bezuinigingen die KLM wil doorvoeren.'

KLM zal stap moeten zetten



KLM zal snel een stap moeten zetten en bereid moeten zijn tot goede cao-afspraken, zegt Amallah. 'De bal ligt nu echt daar. En dan gaat het niet alleen om een loonsverhoging, maar ook om afspraken over de zwaarwerkregeling en het draaien van reservediensten. We willen ook géén aparte cao voor technici, zoals KLM graag wil. We hebben binnen KLM al 4 cao's, op nog meer verdeeldheid zit niemand te wachten.'

Over de cao KLM Grondpersoneel



De cao voor het grondpersoneel is de grootste binnen KLM. De cao geldt voor zo'n 14.000 van de in totaal ruim 30.000 KLM-werknemers. De huidige cao is per 1 maart van dit jaar verlopen.