Digitale Transformatie Strategie steekt vijand spaak in wielen

De nieuwe Digitale Transformatie Strategie (DTS), waarbij digitale technologie de hoofdrol speelt, moet dit bewerkstelligen. Staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie stuurde het plan vandaag naar de Kamer.

Tuinman verwees naar de oorlog in Oekraïne. Daar spelen zaken als data en drones een cruciale rol. Ook noemde hij de verslechterde veiligheidssituatie in Europa. Verder is de digitale innovatie in het civiele en militaire domein ongekend snel gegaan. Defensie moet de vijand voor blijven.