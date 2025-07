11 miljoen deelnemers stappen binnen half jaar over op nieuw pensioenstelsel

Per 1 januari aanstaande stappen er naar verwachting 11 miljoen deelnemers over op het nieuwe pensioenstelsel. Het gaat om 59% van het totale aantal deelnemers dat uiteindelijk overgaat. Op dit moment zijn 235 duizend deelnemers al overgestapt, verdeeld over vijf pensioenfondsen en een aantal verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI). Uiteindelijk stapt naar verwachting circa 95% van alle pensioendeelnemers de komende anderhalf jaar over. Dat schrijft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eddy van Hijum in de voortgangsrapportage pensioenen.

Bestaanszekerheid van miljoenen gepensioneerden

Minister Eddy van Hijum: “Dit gaat over de bestaanszekerheid van miljoenen gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden. De overgang naar het nieuwe stelsel moeten we heel zorgvuldig doen, en daarom nemen we daar tot 2028 de tijd voor. De sector werkt hard om een soepele overgang mogelijk te maken. De afgelopen vijftien jaar stegen de pensioenen niet of nauwelijks mee met de prijzen en vroegen jongeren zich af of er straks nog wel wat over was voor hen. Deze onzekerheid heeft gezorgd voor veel onvrede. Nu steeds meer fondsen over gaan op de nieuwe regels is het van groot belang dat mensen goed worden geïnformeerd en betrokken. En dat mensen de voordelen van het nieuwe stelsel ook echt gaan merken.”

Informatievoorziening deelnemers

Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen van deelnemers in pensioen de afgelopen drie maanden licht is gestegen. Dat neemt niet weg dat er vragen en zorgen zijn van deelnemers over de overgang naar het nieuwe stelsel. Minister van Hijum neemt aanvullende maatregelen om te zorgen dat deelnemers goed worden betrokken bij de overgang. Zo moeten fondsen uitleggen waarom ze niet hebben gekozen om in het oude stelsel te blijven en waarom de overgang in het belang van de deelnemers is. Ook wordt de regelgeving aangescherpt zodat deelnemers een realistisch beeld hebben van hoeveel pensioen ze krijgen. En tot slot moet de pensioensector aan de slag om van elkaar te leren hoe je het goede gesprek met de deelnemers aangaat.

Verloop van de transitie

Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage zijn er 13 fondsen die hun invaardatum hebben opgeschoven. Vaak wordt hiervoor gekozen vanwege praktische zaken, zoals de beschikbare capaciteit bij de uitvoerder of toezichthouder, het beschikbaar zijn van een accountantsverklaring of vertraging in het waarderen van het vastgoed.

36 fondsen stappen over op het nieuwestelsel

Op 1 januari 2026 gaan er 36 fondsen over op het nieuwe stelsel, gevolgd door vijftien fondsen op 1 juli 2026. Het grootste aantal fondsen – 51 – verwacht over te gaan op 1 januari 2027. Op 1 juli 2027 volgen er nog twaalf fondsen en op 1 januari 2028 gaan de laatste zeventien over. 270.000 deelnemers die zijn verdeeld over 32 pensioenfondsen gaan uiteindelijk niet over. Bij fondsen die niet overgaan is geen nieuwe pensioenopbouw door werkenden meer mogelijk in de oude regeling. Bij de helft van de fondsen die het betreft is dat echter nu al het geval.

Overgang bij verzekeraars blijft achter

De meeste regelingen bij een verzekeraar of PPI worden pas in 2026 of 2027 omgezet, met het zwaartepunt in het laatste jaar. De regeringscommissaris Transitie Pensioenen prof. dr. Fieke van der Lecq signaleert dat dit problemen kan opleveren en adviseert het omzetten van verzekerde regeling meer te spreiden. Minister van Hijum gaat daarom in gesprek met verzekeraars, sociale partners en adviseurs om concrete afspraken over een gecoördineerde aanpak te maken.

Uiterste datum om over te gaan

Op dit moment staat er in de wet dat alle pensioenuitvoerders over moeten zijn voor 1 januari 2027. De regering wil de pensioenuitvoerders een jaar extra de tijd geven voor een zorgvuldige overgang. Het wetsvoorstel dat dit regelt is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu voor in de Eerste Kamer. De regeringscommissaris geeft in haar advies aan geen aanleiding te zien om de uiterste transitiedatum verder te verschuiven dan 1 januari 2028. Daarbij waarschuwt zij in haar advies dat uitstel niet gratis is, maar ook financiële risico’s met zich meebrengt.