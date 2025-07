Politie houdt verdachte aan in zaak Warenargaarde

De politie heeft op 3 juli een 41-jarige man uit Apeldoorn aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van de man die op 1 juli levenloos in zijn woning aan de Warenargaarde werd aangetroffen.

Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de man. Er is op dit moment nog geen zekerheid te geven over de omstandigheden waaronder de man is overleden. Wel gaat de politie uit van een misdrijf. De toedracht hiervan wordt onderzocht.



Op dinsdag 1 juli kwam rond 17.00 uur de melding dat bekenden geen contact kregen met de bewoner. Agenten gingen daarop ter plaatse en troffen de man overleden in zijn woning aan.