Twee aanhoudingen en vuurwapen gevonden bij huiszoeking

Bij een huiszoeking werden diverse wapens gevonden, waaronder een echt vuurwapen.



Dinsdag 20 mei werden laat op de avond meerdere schoten gehoord in de omgeving van de Hilledijk. Op de weg tussen de Hilledijk en de Martinus Steijnstraat in Rotterdam werden hulzen gevonden. Ter plekke was niemand aanwezig. Politie zocht in de omgeving naar betrokkenen, maar trof niemand aan. Zover bekend is niemand gewond geraakt.

De gevonden hulzen werden ingestuurd voor sporenonderzoek. Door een DNA-hit kwam de politie uit bij twee verdachten die woensdagochtend zijn aangehouden. Bij een huiszoeking werd oa een vuurwapen gevonden. Een van de verdachten is heengezonden maar blijft verdachte in het onderzoek. De andere verdachte zit nog vast.