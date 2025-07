Bijna helft jonge vrouwen loopt of rijdt weleens om voor eigen veiligheid

Om plekken die ze onveilig vinden te vermijden, loopt of rijdt 45 procent van de 15- tot 25-jarige vrouwen weleens om in hun buurt. Vrouwen doen dat in alle leeftijdsgroepen vaker dan mannen. Ze zijn ook vaker bang om slachtoffer te worden van criminaliteit in hun buurt. Dat meldt het CBS op basis van de Emancipatiemonitor en de Veiligheidsmonitor.

Ongeveer 20 procent van de mannen zei in 2023 dat ze weleens omlopen of omrijden. Bij vrouwen loopt dat uiteen van 45 procent in de jongste leeftijdsgroep tot 31 procent bij 65-plussers

7 op de 10 oudere vrouwen doen ’s avonds weleens niet open

Uit veiligheidsoverwegingen doet 70 procent van de vrouwen van 65 jaar of ouder ‘s avonds de deur niet altijd open. In de jongere leeftijdsgroepen laat 55 tot 63 procent van de vrouwen de deur weleens dicht. Mannen zijn daarin minder voorzichtig: 31 tot 36 procent doet de deur niet altijd open. Alleen bij mannen van 65 jaar of ouder is dat aandeel met 53 procent hoger.

Over het algemeen doen mensen die alleen wonen minder vaak de deur open dan mensen die met anderen wonen. Zowel bij alleen- als samenwonenden doen vrouwen minder vaak open dan mannen, in alle leeftijdsgroepen.

Bijna helft vrouwen weleens bang om slachtoffer van criminaliteit te worden

Ongeveer 45 procent van de vrouwen is weleens bang om slachtoffer te worden van criminaliteit in hun buurt. Dat is meer dan bij mannen (33 procent). In elke leeftijdsgroep schatten vrouwen de kans om slachtoffer te worden hoger in dan mannen. Vrouwen van 65 jaar of ouder hebben hier minder last van dan jongere leeftijdsgroepen. Bij mannen zijn het juist de jongeren van 15 tot 25 jaar die hier relatief weinig last van hebben (29 procent).