OM seponeert aangifte van discriminatie tegen journalist Wierd Duk

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangiften van de Stichting Meld Islamofobie en The March 30 Movement tegen journalist Wierd Duk geseponeerd. 'De aangevers verzochten het OM om de journalist te vervolgen voor aanzetten tot haat, discriminatie en geweld, opruiing en eenvoudige belediging, nadat hij twee berichten op social mediaplatform X had geplaatst. Volgens het OM zijn de uitingen niet strafbaar', zo meldt het OM vrijdag.

Bericht op X geplaatst

Duk plaatste een bericht op X als reactie op een fragment uit de talkshow Humberto van 8 november 2024. In het fragment dat op X werd gedeeld, geeft een lid van de Liberaal Joodse Gemeente vanuit het perspectief van de Joodse gemeenschap een toelichting op de gebeurtenissen in de nacht van 7 op 8 november 2024, na de wedstrijd Ajax-Maccabi. Duk schreef onder meer: "De islamistische 5 colonne is overal: van taxichauffeurs tot weigerambtenaren op ministeries, van Kamerleden tot columnisten bij landelijke dagbladen". Eerder die dag plaatste hij het bericht "De 5e colonne van moslim-advocaten aan het werk". Dit was een reactie op een bericht op X waarin de oproep van een advocaat werd gedeeld om aangifte te doen tegen Maccabi-supporters.

Geen groepsbelediging

Hoewel de journalist met de 'islamistische 5e colonne' naar een groep personen verwijst die volgens hem vanuit bepaalde beroepsgroepen en maatschappelijke posities zou bijdragen aan ondermijning van binnenuit, is volgens het OM in dit geval niet eenduidig vast te stellen hoe deze uitingen moeten worden begrepen: als een aanval op mensen vanwege hun godsdienst of als een waarschuwing tegen ideologische beïnvloeding. Politieke ideologieën, zoals het islamisme, vallen niet onder beschermde gronden van de discriminatieartikelen. Omdat de uiting op meerdere manieren kan worden uitgelegd, kan volgens het OM groepsbelediging niet bewezen worden.

Aangifte en klacht ontbreken

Ook is het OM van oordeel dat Duk zich niet schuldig heeft gemaakt aan opruiing. Bij de eerste uiting ontbreekt het concrete strafbare feit waartoe dient te worden opgeroepen. Tot slot is volgens het OM van eenvoudige belediging evenmin sprake. In de eerste uiting richt Duk zich op een groep die hij omschrijft als de 'islamistische 5e colonne'. Dit is geen specifieke, beperkte of identificeerbare groep mensen of organisatie. En in de tweede uiting levert hij commentaar op advocaten met een islamitische achtergrond door een bericht van één enkele advocaat aan te halen. Voor zover deze uiting zou kunnen worden gekwalificeerd als een eenvoudige belediging van die betreffende advocaat, moet een klacht en aangifte door die advocaat zélf zijn ingediend; deze ontbreken.

Klacht tegen beslissing mogelijk

Zowel de aangevers als beklaagde zijn geïnformeerd over de sepotbeslissing van het OM. Tegen de beslissing kan bij het Gerechtshof in Amsterdam een klacht worden ingediend.