Man moet 3 maanden cel in wegens opzet verkrachting door seks zonder condoom

Voorbehoedsmiddel

De verdachte en de vrouw hebben na enkele dates in augustus 2024 een afspraak bij een van hen thuis. Ze betasten elkaar met wederzijds goedvinden. De verdachte vraagt aan de vrouw of ze het goed vindt om samen naar de slaapkamer te gaan. De vrouw verklaart later dat ze zegt dat ze dat goed vindt, maar dat ze ook vraagt of hij condooms bij zich heeft. Daar zou de man bevestigend op reageren.

'Je moet een condoom gebruiken'

De vrouw verklaart dat ze geen geslachtsgemeenschap wilde zonder condoom. In de slaapkamer zou de vrouw nog een keer zeggen dat de man een condoom moet gebruiken. De verdachte is op dat moment al bij haar binnengedrongen en stopt niet. De vrouw zegt tegen hem dat ze geen seks wil zonder condoom en dat ze niet zwanger wil worden. Nog steeds stopt hij niet. Na korte tijd gaat hij uit haar lichaam en komt hij tot een orgasme.

Orgasme buiten haar lichaam

Volgens de verdachte is er juist geen gesprek geweest over een voorbehoedsmiddel. Ze heeft alleen tijdens de seks gezegd dat hij op moet passen voor een zwangerschap. Dat is volgens hem de reden dat hij buiten haar lichaam tot een orgasme is gekomen.

'Dit is niet oké'

Een kenmerk van een zedenzaak als deze is dat er bij de seksuele handelingen vaak maar twee personen aanwezig zijn: de persoon die aangifte doet en de verdachte. De rechtbank ziet geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaring van de vrouw. Ze verklaart consistent en gedetailleerd en haar verklaring wordt ondersteund door andere onderdelen in het dossier. Na het samenzijn met de verdachte belt de vrouw een vriendin en moet huilen. De vriendin gaat naar de vrouw toe en treft haar emotioneel en een soort van verdoofd aan. De verklaring van de vrouw strookt verder met de berichten die ze de verdachte later stuurt. ‘Je hebt gelogen toen ik je vroeg of je condooms bij je had. Want je weet als je nee had gezegd, we niet verder intiem zouden zijn. (…) Dit is niet oké. Ik kan niet geloven dat dit gebeurde en voor ik het wist was je klaar.’

Ongeloofwaardig

'De rechtbank ziet dit alles als voldoende steunbewijs. Dat steunbewijs vindt de rechtbank ook in het feit dat de verdachte in een later bericht van zijn kant de versie van de vrouw lijkt te bevestigen. Steunbewijs is indirect bewijs dat bijdraagt aan de beschuldiging. De verklaring van de verdachte dat de vrouw ofwel niet gesproken zou hebben over het gebruik van een condoom, ofwel de verdachte de vrouw niet begreep tijdens de geslachtsgemeenschap, is met de combinatie van de aangifte en de steunbewijsmiddelen ongeloofwaardig', aldus de rechtbank.

Celstraf van 3 maanden

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verkrachting door tegen de wil van de vrouw zonder condoom bij haar binnen te dringen. Het is algemeen bekend dat een feit als dit nog lange tijd en mogelijk de rest van haar leven gevolgen kan hebben voor het slachtoffer. Dat blijkt ook uit de krachtige slachtofferverklaring die namens de vrouw is voorgelezen tijdens de zitting. De verdachte heeft zich alleen maar laten leiden door zijn eigen behoeften. Hij heeft zich niet gehouden aan de grenzen van de vrouw. Zij stond open voor geslachtsgemeenschap, maar niet op de wijze waarop de verdachte dit nu heeft gedaan.

Schadevergoedingen

De rechtbank veroordeelt de man tot drie maanden celstraf. Ook moet hij de vrouw in totaal 3.500 euro aan immateriële (‘emotionele’) schade betalen. Daarnaast moet hij ook een bedrag betalen aan materiële kosten die de vrouw heeft gemaakt.