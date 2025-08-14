Politie onderzoekt brand in Stadskanaal

In de nacht van woensdag 13 augustus op donderdag 14 augustus hebben er meerdere branden gewoed in Stadskanaal. Er zijn onder andere meerdere auto’s uitgebrand. De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de diverse branden. Onder andere zes auto’s, twee kliko’s, een speeltoestel, een regenton en een schuurtje zijn uitgebrand of hebben brandschade.

Zeer waarschijnlijk brandstichtingen

De oorzaak wordt nog onderzocht, maar gezien de omstandigheden gaat de politie er op dit moment vanuit dat het om brandstichting gaat. De branden leiden niet alleen tot grote schade, het is ook enorm gevaarlijk wanneer het overslaat naar woningen en daarmee heeft het impact op het veiligheidsgevoel van buurtbewoners.

Onderzoek

Vandaag wordt er sporenonderzoek gedaan op de diverse locaties. Ook neemt de politie aangiftes op en doen ze buurtonderzoek. De branden vonden plaats aan de Burgemeester Reynderstraat, de Lyceumlaan en de Burgemeester van Sevenhovenstraat, in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 augustus.

Getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de branden. Heeft u iets verdachts gezien, vlak voor of na de branden? Wellicht heeft u iemand in de buurt van de locatie(s) gezien of woont u in de Parkwijk en beschikt u over een deurbelcamera, waar wellicht iets op te zien is. Ook kan het zijn dat iemand in uw omgeving zich vreemd gedraagt, niet thuis was op genoemde tijdstippen, of iemand iets benoemd heeft over de branden. Soms kunnen kleine details heel belangrijk zijn voor het onderzoek.