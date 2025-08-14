EVA-team spoort 15 veroordeelden op die gezamenlijk nog 29 jaar cel in moeten

In de afgelopen twee maanden heeft het EVA-Team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de Politie Eenheid Den Haag 15 personen aangehouden die in totaal nog 29 jaar celstraf moeten uitzitten. 'Het EVA-team spoort veroordeelden op die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken', zo meldt de politie.

EVA-team ingezet

De personen waren veroordeeld voor uiteenlopende delicten, zoals overtreding van de Opiumwet en fraude, afpersing, oplichting, mensenhandel en witwassen. Ze konden in eerste instantie niet worden opgespoord. Hierop werd het EVA-Team gevraagd ze op te sporen en aan te houden.

Aanhouding in het buitenland

Een van de veroordeelden, een 39-jarige man, was door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot 1021 dagen gevangenisstraf ter zake Opiumwetdelicten. Na onderzoek van het EVA-team bleek dat de man zou verblijven in Colombia, hier kon hij vervolgens door de Colombiaanse autoriteiten worden aangehouden.

Aanhouding bij autodealer

Een 23-jarige man stond gesignaleerd in verband met een diefstal met geweld in vereniging. Hiervoor moet hij 120 dagen gevangenisstraf uitzitten. Hij bleek ingeschreven te staan op een adres, maar na uitgebreid onderzoek bleek hij hier niet te verblijven en kon het EVA-team hem aanhouden in de showroom van een autodealer.