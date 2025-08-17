65-plussers vertrouwen huissleutel vaker toe aan buren tijdens vakantie

De meerderheid van de bevolking van 15 jaar of ouder durft hun huissleutel aan de buren te geven als ze op vakantie gaan of langere tijd afwezig zijn. 'Oudere mensen zeggen dit vaker dan jongeren. Ook inwoners van niet-stedelijke buurten vertrouwen hun huissleutel eerder toe aan buren dan stedelingen', zo meldt het CBS zondag op basis van de Veiligheidsmonitor 2023.

Sociale samenhang in de eigen woonbuurt

In de Veiligheidsmonitor is aan ruim 180.000 mensen van 15 jaar of ouder een aantal stellingen voorgelegd over de sociale samenhang in de eigen woonbuurt. Hierbij ging het over je huissleutel aan de buren durven te geven, maar ook over de omgang met elkaar, zich thuis voelen in de eigen buurt, en het contact met buurtgenoten.

72 procent van alle 15-plussers is het (helemaal) eens met de stelling: als ik op vakantie zou gaan of langere tijd afwezig zou zijn, zou ik mijn huissleutel aan de buren durven te geven. Mannen en vrouwen verschillen daarin niet van mening.

Ouderen durven vaker huissleutel aan buren te geven

Van de mensen van 65 jaar of ouder geeft 79 procent aan dat zij tijdens vakantie of afwezigheid hun huissleutel aan de buren durven te geven, tegenover 64 procent van de 15- tot 25-jarigen. Daarnaast voelen 65-plussers zich vergeleken met jongeren ook het meest thuis in hun buurt, zijn ze tevredener met de bevolkingssamenstelling en hebben ze meer contact met andere buurtbewoners.

Inwoners platteland vertrouwen huissleutel eerder toe aan buren dan stedelingen

Inwoners van het platteland (niet-stedelijke buurten) zeggen vaker dat ze hun huissleutel aan de buren durven te geven dan de inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden: 82 procent tegenover 60 procent. In zowel niet-stedelijke als in zeer stedelijke buurten vertrouwen 65-plussers hun huissleutel eerder aan hun buren toe dan 15- tot 25-jarigen.