30 duizend Nederlandse leerlingen in Vlaanderen op school

In schooljaar 2023/’24 gingen in Vlaanderen 17 duizend Nederlandse leerlingen naar het basisonderwijs en bijna 13 duizend naar het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze leerlingen wonen meestal ook in Vlaanderen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS over grensregio’s.

Het merendeel van de Nederlandse leerlingen die in schooljaar 2023/’24 in Vlaanderen naar school gaan en wonen gaat naar het basisonderwijs. In het arrondissement Antwerpen is het aantal basisschoolleerlingen het hoogst met 4 530, daarnaast volgen daar 2 690 leerlingen voortgezet onderwijs of mbo.

Bijna 8 duizend Belgische en Duitse leerlingen in Nederland

Het omgekeerde vindt ook plaats: in schooljaar 2023/’24 waren er 2 260 Belgische en 5 630 Duitse leerlingen die in Nederland basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo volgden. Deze wonen voornamelijk in Nederland. Het gaat weliswaar om een klein aandeel (samen 0,3 procent) van de leerlingen in Nederland, maar er zijn uitzonderingen. Vooral in de grensregio’s is dit aandeel groter. Zo is in Zeeuws-Vlaanderen 2,1 procent van de leerlingen Belgisch. In Zuid-Limburg was 0,5 procent van de leerlingen Duits.