Ravage bij tankstation langs A1 bij Muiden

Bij het Esso tankstation Honswijck lans de A1 bij Muiden is maandagochtend een ravage aangericht door een vrachtwagen waarvan de bestuurder vermoedelijk onwel is geworden. Dit meldt NH Nieuws.

Omstreeks 07.30 uur kwam de chauffeur met de vrachtwagen het terrein van het tankstation oprijden en is tegen twee bestelbusjes aangereden. Eén hiervan werd de kiosk van het tankstation in gedrukt.

De chauffeur van de vrachtwagen is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Verder raakte er niemand gewond. Volgens de politie hebben drie personen enige tijd vast gezeten op het toilet van het tankstation.