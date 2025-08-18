Drie minderjarige jongens aangehouden na straatroof in Volendam

Op zondag 17 augustus 2025 werd een minderjarige jongen het slachtoffer van een straatroof in Volendam. De politie heeft drie andere minderjarige jongens opgepakt in verband met de beroving.

Rond 23.55 uur werd de jongen bedreigd en beroofd van zijn elektrische fiets aan de Burgemeester van Baarstraat. De drie verdachten dreigden de jongen neer te steken en dwongen hem zijn fiets af te geven. Kort daarna belde het slachtoffer zelf de politie en gaf een duidelijk signalement van de daders door.

Dankzij het gedetailleerde signalement konden de verdachten snel worden opgespoord en aangehouden. De drie jongens zitten nog vast en worden momenteel verhoord.