Nederlanders hebben massaal heimwee naar eigen bed op vakantie

Maar liefst 86% van de Nederlanders geeft toe uit te kijken naar het moment om weer in hun eigen bed te slapen na de vakantie. Ruim 70% mist vooral hun bed. Naast heimwee naar het eigen matras en hoofdkussen, mist 1 op de 10 Nederlanders ook de geur van hun eigen beddengoed. Dit blijkt uit recent onderzoek van Beter Bed naar de slaapbeleving van vakantiegangers.

De meest genoemde redenen waarom mensen hun eigen bed missen, zijn omdat men last heeft van een slecht of minder fijn matras op vakantie (45%), gevolgd door een oncomfortabel kussen (41%). Op de derde plek volgen muggen op de slaapkamer (32%) en een te warme slaapkamer (26%).

Jongeren snakken naar hun eigen bed

Vooral jongeren tot 24 jaar missen hun eigen bed (77%) op vakantie, bij mensen boven de 55 jaar ligt dit percentage met 59% wat lager. Dat jongeren hun bed erg missen, blijkt ook uit het feit dat maar liefst 92% er altijd naar uitkijkt om weer thuis te slapen. Zij missen vooral hun matras en kussen en, meer dan oudere generaties, de geur van hun eigen slaapkamer en beddengoed (11% vs. 7%).

Vrouwen slapen thuis beter dan mannen

Ruim de helft van de Nederlanders slaapt op vakantie in een hotel, en ruim een derde in een vakantiehuisje of (sta)caravan. Toch blijkt dit vaak minder comfortabel dan verwacht, vooral voor vrouwen: 33% slaapt op vakantie slechter dan thuis, tegenover 24% van de mannen.

Nederlanders willen bij thuiskomst een schoon bed

Hoe belangrijk ons eigen bed is, blijkt ook uit het feit dat 48% van de Nederlanders altijd het bed verschoont voordat zij op vakantie gaan. Slechts 13% van de Nederlanders verschoont zijn of haar bed nooit voor vertrek naar de vakantiebestemming.

Nu het einde van de zomervakanties en de warme periodes in zicht is, zullen veel mensen weer beter slapen.