‘Bij ons op de Hondenacademie’: EO-serie toont de mensen achter de hulphond

In de nieuwe EO-docuserie Bij ons op de Hondenacademie krijgen kijkers een unieke blik achter de schermen bij KNGF Geleidehonden. De serie volgt het werk van bevlogen medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor anderen: van de zorg voor pups en intensieve trainingen tot het zorgvuldig matchen van hulphonden aan hun nieuwe baas met een visuele of andere beperking.

In drie afleveringen ziet de kijker de werkzaamheden op en rond de grootste en oudste hulphondenschool in Nederland van dichtbij. Zo zien we hoe een cliënt wordt begeleid bij de spannende kennismaking met zijn nieuwe blindengeleidehond en de vrijwilligers die de jonge honden socialiseren die nog aan het begin van hun hulphondencarrière staan.

Ook volgen we hondenspecialisten die jonge pups zorgvuldig testen gedurende het eerste levensjaar, trainers die hulphonden stapsgewijs voorbereiden op de specifieke ondersteuning van mensen met PTSS, en instructeurs die mensen met een motorische beperking begeleiden in het dagelijkse werk met de assistentiehond.

De mensen achter de hulphonden

De EO-serie laat zien hoe essentieel de deskundigheid en betrokkenheid van de medewerkers zijn, en welke impact de honden hebben in het leven van iemand met een visuele, fysieke of mentale beperking. Niet alleen als praktische hulp, maar ook als bron van hoop en verbinding. Samen met hun baas overwinnen ze obstakels, en ontstaan bijzondere vriendschappen die deuren openen naar een vrijer en zelfstandiger leven.

KNGF viert 90 jaar grenzen verleggen

Al 90 jaar ontwikkelt KNGF Geleidehonden expertise in de opleiding en begeleiding van hulphonden – met één helder doel: mensen met een beperking praktische ondersteuning bieden, zodat zij volwaardig en zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving.

Directeur Monique Dolfing: ‘Deze tv-serie onderstreept de toewijding, innovatie en het succes van onze organisatie. Gert, Ingrid, Laura, Martine, Masja en Rijk: het zijn maar een paar van de KNGF-medewerkers die zich met veel liefde en toewijding inzetten voor het opleiden van hulphonden. Elke dag. Omdat zij weten hoeveel verschil één hond kan maken in iemands leven. Ieder van hen heeft een eigen bijdrage aan de opleiding van blindengeleide- en assistentiehonden. En daarmee geven ze mensen met een beperking de kracht om vooruit te komen. Om samen met de hond naar buiten te stappen. Grenzen te verleggen. Dromen te volgen. En voluit mee te doen.’

De 3-delige docuserie Bij ons op de Hondenacademie is vanaf zaterdag 30 augustus wekelijks te zien om 19.00 uur bij de EO op NPO 1.