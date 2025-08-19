Man (48) aangehouden na autobrand in Hoofddorp

In de nacht van maandag op dinsdag werd de Siriusdreef in Hoofddorp opgeschrikt door een autobrand. 'Agenten speurden snel een verdachte op. Hij is binnen tien minuten aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.

Melding

Dinsdag 19 augustus om 03.07 uur, kregen agenten melding van een autobrand op de Siriusdreef in Hoofddorp. Ter plaatse zagen ze een personenauto op de weg staan met uitslaande vlammen. De brandweer heeft de brand geblust, maar de auto was niet meer te redden.

Man (48) uit Zweden

De agenten zijn opgesplitst om te zoeken naar sporen. Eén van hen zag een spoor bij de busbaan, volgde dit spoor en trof de verdachte aan. Een 48-jarige man uit Zweden is aangehouden. De politie doet verder onderzoek.