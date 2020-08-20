FNV Spoor: Onderhandelingsresultaat Cao NS

Na tien onderhandelingsrondes in acht maanden tijd is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao NS. Dinsdagnacht om 5.30 uur sloten NS en de vakbonden een akkoord. Het resultaat bevat stevige verbeteringen voor de werknemers bij NS.

Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: ‘Onze leden hebben duidelijk gemaakt dat een goede zwaarwerkregeling en loonstijgingen noodzakelijk zijn. Met dit resultaat laten we zien dat strijd en volhouden loont.’

Belangrijkste afspraken:

• Loon: per 1 maart 2025 stijgen de lonen met 4%. Per 1 maart 2026 volgt een verhoging van 3,5% tot en met taakgroep 59 en 3% voor taakgroep 60 en hoger.

• Zwaarwerkregeling: er komt een regeling op basis van een puntensysteem, ontwikkeld door FNV Spoor. Werknemers die lang in zware functies hebben gewerkt, kunnen tot maximaal drie jaar eerder stoppen met werken.

• Nachtarbeid: vanaf 2026 kunnen NS’ers op eigen verzoek worden vrijgesteld van nachtdiensten na hun 63ste verjaardag, als de bedrijfsvoering dit toelaat. NS is verplicht de organisatie zo in te richten dat dit zo snel mogelijk wordt.

• Onderzoek naar korte (4 uur) diensten is van tafel.



Volgens FNV Spoor betekent dit resultaat een flinke stap vooruit voor de mensen op de werkvloer. Ook over de afspraken rondom nachtarbeid is FNV positief. Janssen: ‘Het is onacceptabel om mensen tot op hoge leeftijd nachtdiensten te laten draaien. Dat is nu eindelijk geregeld. Dit is winst voor de gezondheid en de waardigheid van het personeel.’

Leden hebben laatste woord

De komende dagen zal FNV Spoor het volledige resultaat van 13 pagina’s verder toelichten aan de leden. Zij beslissen uiteindelijk of dit akkoord wordt aangenomen

