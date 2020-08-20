54 partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing

Bij de Kiesraad zijn 54 partijnamen geregistreerd in het register voor de komende Tweede Kamerverkiezing. Deze politieke groeperingen kunnen met naam en – in de meeste gevallen – met logo deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober 2025.

Politieke groeperingen konden hun registratieverzoek indienen tot en met 4 augustus. De Kiesraad beoordeelde of de verzoeken aan de wettelijke eisen voldoen.

Op 18 augustus heeft de Kiesraad de volgende partijnamen en logo’s toegevoegd aan het register voor de Tweede Kamerverkiezing:

DE LINIE, en logo

JOU (Jongere Ouderen Unie), en logo

Partij Bijzonder, en logo

Hart voor Vrijheid, en logo

Vrede voor Dieren, en logo

B. Rede en Innovatie voor Natuur en Geluk, en logo

Partij voor de Rechtsstaat, en logo

FNP, en logo

Lokaal Brabant, en logo

MERA25 – voor Vrede en Solidariteit, en logo

OOS Limburg (veur ós allemaol), en logo

De Republikeinse Politieke Partij

Partij voor Morgen, en logo

Nieuw Links

Het verzoek om de partijnaam BeterNL, en logo te registreren werd afgewezen. BeterNL komt grotendeels overeen met de tot voor kort geregistreerde aanduiding NLBeter, die in 2021 deelnam aan de Tweede Kamerverkiezing. Bij kiezers zou ten onrechte de indruk kunnen ontstaan dat dit dezelfde politieke groepering is.

Het verzoek van De Republikeinse Politieke Partij om een logo te registreren werd buiten behandeling gelaten, wegens het niet op tijd aanleveren van het logo.

De volgende partijnamen of logo’s werden op verzoek van de partij gewijzigd:

Nieuw Sociaal Contract (NSC) - was Nieuw Sociaal Contract, logo gewijzigd

NL PLAN - was Nederland met een PLAN, logo toegevoegd

ChristenUnie, logo gewijzigd

LEF - Voor de Nieuwe Generatie, logo gewijzigd

ELLECT, logo toegevoegd

Partijnaam en logo

Als de partijnaam is opgenomen in het register, komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt afgebeeld bij de naam van de partij op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland en op het nieuwe stembiljet, waarmee tijdens de Tweede Kamerverkiezing in vijf gemeenten wordt geëxperimenteerd.

Personen of groeperingen kunnen ook zonder partijnaam en logo deelnemen, met een blanco lijst.

Volgende stap: dag van kandidaatstelling 15 september 2025

Politieke partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezing leveren op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijst en bijbehorende stukken in bij de Kiesraad in Den Haag. Dat is op maandag 15 september 2025, tussen 09.00 en 17.00 uur.

Op vrijdag 19 september om 17.00 uur maakt de Kiesraad in een openbare zitting bekend welke politieke groeperingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, met welke kandidaten. Ook nummert de Kiesraad de kandidatenlijsten.

Registraties en deelname Tweede Kamerverkiezing 2023

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in november 2023 waren 70 partijnamen geregistreerd. Er deden 26 partijen mee aan de verkiezing. 15 partijen behaalden een of meerdere zetels in de Tweede Kamer.

Register Tweede Kamerverkiezingen

In het register voor Tweede Kamerverkiezingen staan de volgende partijnamen geregistreerd (op alfabetische volgorde):

50PLUS

B. Rede en Innovatie voor Natuur en Geluk

BALANS 23

BBB

Belang Van Nederland (BVNL)

BIJ1

CDA

ChristenUnie

D66

De Groenen

DE LINIE

De Republikeinse Politieke Partij

DENK

ELLECT

FNP

Forum voor Democratie

GROENLINKS

Hart voor Vrijheid

JA21

JOU (Jongere Ouderen Unie)

LEF - Voor de Nieuwe Generatie

Liberaal Democratische Partij (LibDem)

Liberale Partij

Lokaal Brabant

LP (Libertaire Partij)

MERA25 – voor Vrede en Solidariteit

Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief

Nieuw Links

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

NL PLAN

OOS Limburg (veur ós allemaol)

ORDA

Partij BEER

Partij Bijzonder

Partij Helder

Partij van de Arbeid (PvdA)

Partij van de Toekomst

Partij voor de Dieren

Partij voor de Rechtsstaat

Partij voor Morgen

PartijvdSport

PDIB (Partij voor Democratie in Balans)

Piratenpartij

Politieke Partij voor Basisinkomen

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Samen voor Nederland

SP (Socialistische Partij)

Splinter

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Volt

Vrede voor Dieren

Vrij Verbond

VVD

Wereld Partij Feest van DjKaan