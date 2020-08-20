54 partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing
Bij de Kiesraad zijn 54 partijnamen geregistreerd in het register voor de komende Tweede Kamerverkiezing. Deze politieke groeperingen kunnen met naam en – in de meeste gevallen – met logo deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober 2025.
Politieke groeperingen konden hun registratieverzoek indienen tot en met 4 augustus. De Kiesraad beoordeelde of de verzoeken aan de wettelijke eisen voldoen.
Op 18 augustus heeft de Kiesraad de volgende partijnamen en logo’s toegevoegd aan het register voor de Tweede Kamerverkiezing:
DE LINIE, en logo
JOU (Jongere Ouderen Unie), en logo
Partij Bijzonder, en logo
Hart voor Vrijheid, en logo
Vrede voor Dieren, en logo
B. Rede en Innovatie voor Natuur en Geluk, en logo
Partij voor de Rechtsstaat, en logo
FNP, en logo
Lokaal Brabant, en logo
MERA25 – voor Vrede en Solidariteit, en logo
OOS Limburg (veur ós allemaol), en logo
De Republikeinse Politieke Partij
Partij voor Morgen, en logo
Nieuw Links
Het verzoek om de partijnaam BeterNL, en logo te registreren werd afgewezen. BeterNL komt grotendeels overeen met de tot voor kort geregistreerde aanduiding NLBeter, die in 2021 deelnam aan de Tweede Kamerverkiezing. Bij kiezers zou ten onrechte de indruk kunnen ontstaan dat dit dezelfde politieke groepering is.
Het verzoek van De Republikeinse Politieke Partij om een logo te registreren werd buiten behandeling gelaten, wegens het niet op tijd aanleveren van het logo.
De volgende partijnamen of logo’s werden op verzoek van de partij gewijzigd:
Nieuw Sociaal Contract (NSC) - was Nieuw Sociaal Contract, logo gewijzigd
NL PLAN - was Nederland met een PLAN, logo toegevoegd
ChristenUnie, logo gewijzigd
LEF - Voor de Nieuwe Generatie, logo gewijzigd
ELLECT, logo toegevoegd
Partijnaam en logo
Als de partijnaam is opgenomen in het register, komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.
Partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt afgebeeld bij de naam van de partij op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland en op het nieuwe stembiljet, waarmee tijdens de Tweede Kamerverkiezing in vijf gemeenten wordt geëxperimenteerd.
Personen of groeperingen kunnen ook zonder partijnaam en logo deelnemen, met een blanco lijst.
Volgende stap: dag van kandidaatstelling 15 september 2025
Politieke partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezing leveren op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijst en bijbehorende stukken in bij de Kiesraad in Den Haag. Dat is op maandag 15 september 2025, tussen 09.00 en 17.00 uur.
Op vrijdag 19 september om 17.00 uur maakt de Kiesraad in een openbare zitting bekend welke politieke groeperingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, met welke kandidaten. Ook nummert de Kiesraad de kandidatenlijsten.
Registraties en deelname Tweede Kamerverkiezing 2023
Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in november 2023 waren 70 partijnamen geregistreerd. Er deden 26 partijen mee aan de verkiezing. 15 partijen behaalden een of meerdere zetels in de Tweede Kamer.
Register Tweede Kamerverkiezingen
In het register voor Tweede Kamerverkiezingen staan de volgende partijnamen geregistreerd (op alfabetische volgorde):
50PLUS
B. Rede en Innovatie voor Natuur en Geluk
BALANS 23
BBB
Belang Van Nederland (BVNL)
BIJ1
CDA
ChristenUnie
D66
De Groenen
DE LINIE
De Republikeinse Politieke Partij
DENK
ELLECT
FNP
Forum voor Democratie
GROENLINKS
Hart voor Vrijheid
JA21
JOU (Jongere Ouderen Unie)
LEF - Voor de Nieuwe Generatie
Liberaal Democratische Partij (LibDem)
Liberale Partij
Lokaal Brabant
LP (Libertaire Partij)
MERA25 – voor Vrede en Solidariteit
Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief
Nieuw Links
Nieuw Sociaal Contract (NSC)
NL PLAN
OOS Limburg (veur ós allemaol)
ORDA
Partij BEER
Partij Bijzonder
Partij Helder
Partij van de Arbeid (PvdA)
Partij van de Toekomst
Partij voor de Dieren
Partij voor de Rechtsstaat
Partij voor Morgen
PartijvdSport
PDIB (Partij voor Democratie in Balans)
Piratenpartij
Politieke Partij voor Basisinkomen
PVV (Partij voor de Vrijheid)
Samen voor Nederland
SP (Socialistische Partij)
Splinter
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Volt
Vrede voor Dieren
Vrij Verbond
VVD
Wereld Partij Feest van DjKaan