Minder bouwvergunningen voor nieuwe woningen in 2e kwartaal 2025

In het tweede kwartaal van 2025 werden voor de nieuwbouw van 20.000 woningen vergunningen afgegeven. 'Dat zijn er 3.300 minder dan in dezelfde periode vorig jaar', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.

Bedrijfsgebouwen

'Dit kwartaal werden voor de nieuwbouw van 4.700 bedrijfsgebouwen vergunningen afgegeven, 600 minder dan in dezelfde periode vorig jaar', aldus het CBS.

Vergunde nieuwbouwwoningen

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen zegt iets over het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. Woningtransformaties, zoals het ombouwen van kantoren naar woningen, zitten niet in deze cijfers.

Cijfers nu uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is dit kwartaal voor het eerst gebaseerd op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en beschikbaar vanaf 2015. Hiervoor kwamen de cijfers uit een maandelijkse enquête onder gemeenten. Meer informatie over de verschillen met de vorige methode staat in de methodebeschrijving.

Ingetrokken bouwvergunningen

Dankzij de overstap naar de BAG is ook het aantal nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen waarvoor de vergunning is ingetrokken bekend. In het tweede kwartaal van 2025 werd voor 1.500 nieuwbouwwoningen de bouwvergunning ingetrokken.

Vergunde bouwkosten lager

In het tweede kwartaal waren de vergunde bouwkosten voor alle woningen 3,2 miljard euro. Dat is 21 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van 2024. De informatie over vergunde bouwkosten komt uit enquêtes. Voor bedrijfsgebouwen waren de vergunde bouwkosten in het tweede kwartaal 1,8 miljard euro, dit is 33 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.