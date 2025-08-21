Forse rookontwikkeling bij flatbrand

Een flatgebouw aan De Leeuw van Vlaanderenstraat in Amsterdam moest donderdagochtend ontruimd worden vanwege een brand waarbij veel rook vrijkwam. De bewoners van 32 woningen moesten hun woning verlaten.

Enkele bewoners moesten door de brandweer van het dak worden gehaald met een autoladder. Om het vuur in de meterkast op de begane grond te blussen, moest de brandweer volgens AT5 enkele deuren worden open gebroken.

Nadat de rook uit de flats was geventileerd, konden de bewoners weer naar hun woning. De toedracht van de brand is niet bekend.

