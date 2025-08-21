Verdachte aangehouden voor ernstig zedenmisdrijf Zeist

Zeist

De verdachte van het ernstige zedenmisdrijf in het bos bij Zeist is op donderdag 21 augustus aangehouden. De politie kon de verdachte aanhouden naar aanleiding van meerdere bruikbare tips. De politie komt nog steeds graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Heb jij informatie? Deel dit met de politie!