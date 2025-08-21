Verdachte aangehouden voor ernstig zedenmisdrijf Zeist
De verdachte van het ernstige zedenmisdrijf in het bos bij Zeist is op donderdag 21 augustus aangehouden. De politie kon de verdachte aanhouden naar aanleiding van meerdere bruikbare tips. De politie komt nog steeds graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Heb jij informatie? Deel dit met de politie!
Aanhouding
De politie kon op donderdag 21 augustus de verdachte aanhouden. Naar aanleiding van het tonen van de beelden van de verdachte, kregen wij meerdere bruikbare tips binnen die naar de verdachte hebben geleid. De man zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. We willen onze grote dank uitspreken aan iedereen die heeft meegeholpen en heeft meegezocht naar de verdachte.