Gewonden bij steekincident in Amsterdam

Op de Kloveniersburgwal in het centrum van Amsterdam zijn donderdagmiddag twee personen gewond geraakt. In de nabijheid is een verdachte aangehouden.

Volgens AT5 begon er in een coffeeshop een conflict die zich naar buiten verplaatste. Wat er zich precies afgespeeld heeft is een onderdeel van het onderzoek door de politie.

Een woordvoerder van de politie laat aan de stadsomroep weten dat de slachtoffers ter plaatse aan hun verwondingen geholpen kunnen worden.