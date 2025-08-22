Politie pakt verdachte (22) op voor ernstig seksueel misbruik vrouw langs water Weesperzijde

Een rechercheteam van de politie heeft donderdagavond 21 augustus in een lopend onderzoek een 22-jarige man op een COA-locatie in Amsterdam aangehouden. 'De man wordt verdacht van een ernstig zedendelict aan de Weesperzijde in Amsterdam', zo meldt de politie.

Ernstig seksueel misbruik

Op 15 augustus 2025 rond 00.30 uur maakt een vrouw een wandeling langs het water van de Weesperzijde als een onbekende man haar aanspreekt en belaagt. Het slachtoffer wordt vervolgens geslagen en ernstig seksueel misbruikt. De verdachte vlucht daarna in de richting van het centrum. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht om te worden behandeld.

Grootschalig onderzoek gestart

Direct na de gebeurtenis startte de politie een grootschalig onderzoek (Team Grootschalige Opsporing) om de verdachte op te sporen. Daarbij zijn diverse sporen veiliggesteld en onderzocht. Daarnaast is er intensief onderzoek gedaan naar camerabeelden in de omgeving. In het onderzoek is een verdachte in beeld gekomen. Deze verdachte is donderdagavond aangehouden door een arrestatieteam.

Dringend verzoek politie

De verdachte man is 22 jaar. Het onderzoek gaat onverminderd door. Mensen die in de omgeving van de Weesperzijde iets gezien hebben tussen 00:30 en 01:30 uur wordt dringend verzocht om contact op te nemen met de recherche. Mensen kunnen zich melden via 0800-6070, anoniem via 0800-7000 of bij Team Criminele Inlichtingen 088-6617734.