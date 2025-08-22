Verdachte aangehouden voor betrokkenheid dood 17-jarige vrouw uit Abcoude

Amsterdam

In het onderzoek naar de dood van de 17-jarige jonge vrouw uit Abcoude is een verdachte in beeld gekomen. De 22-jarige verdachte die gisteravond is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde, wordt inmiddels ook verdacht van betrokkenheid bij de moord danwel doodslag op de 17-jarige jonge vrouw uit Abcoude. Vooralsnog zijn er in deze zaak geen aanwijzingen van seksueel geweld tegen het slachtoffer.