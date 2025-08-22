vrijdag, 22. augustus 2025 - 16:59 Update: 22-08-2025 17:01
Verdachte aangehouden voor betrokkenheid dood 17-jarige vrouw uit Abcoude
Foto: Politie
Amsterdam
In het onderzoek naar de dood van de 17-jarige jonge vrouw uit Abcoude is een verdachte in beeld gekomen. De 22-jarige verdachte die gisteravond is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde, wordt inmiddels ook verdacht van betrokkenheid bij de moord danwel doodslag op de 17-jarige jonge vrouw uit Abcoude. Vooralsnog zijn er in deze zaak geen aanwijzingen van seksueel geweld tegen het slachtoffer.
Vanavond om 18.00 uur zal er een persconferentie plaatsvinden op het Hoofdbureau aan de Elandsgracht in Amsterdam. Daarin zal de Driehoek waar dat mogelijk is met meer informatie en uitleg komen.
