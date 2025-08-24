Bestuurder rijdt door na aanrijding op Oude Nieuwveenseweg

Nieuwveen

In nacht van zaterdag 23 op zondag 24 augustus 2025 rond 02:30 uur is een 19-jarige vrouw uit Nieuwkoop ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De bestuurder van de auto is doorgereden. Het gaat vermoedelijk om een BMW 1 serie die goudkleurig is. De politie is op zoek naar getuigen en informatie.