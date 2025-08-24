Bestuurder rijdt door na aanrijding op Oude Nieuwveenseweg
In nacht van zaterdag 23 op zondag 24 augustus 2025 rond 02:30 uur is een 19-jarige vrouw uit Nieuwkoop ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De bestuurder van de auto is doorgereden. Het gaat vermoedelijk om een BMW 1 serie die goudkleurig is. De politie is op zoek naar getuigen en informatie.
De 19-jarige vrouw fietste met een groepje vrienden rond 02:30 uur op de Oude Nieuwveenseweg. Hier kwam een goudkleurige BMW aangereden die de fietser aanreed. Na het ongeluk reed de auto door in de richting van de Geerweg. Het slachtoffer is vervolgens zwaar gewond achtergebleven. De hulpdiensten kwamen ter plaatste en hebben het slachtoffer met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Het team verkeer van de politie en de Forensische opsporing zijn meteen een onderzoek gestart.