Sail 2025 een geslaagd evenement

Onder grote belangstelling was zondagochtend de Sailout begonnen in de haven van Amsterdam. De tientallen tallships verlieten Amsterdam om naar de thuishaven terug te keren of andere evenementen.

De organisatie van de tiende editie van Sail Amsterdam kijkt terug op een geslaagd evenement. Zo zouden er rond de 2,5 miljoen bezoekers zijn geweest en hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan.

Rond half vijf verliet het laatste tallship de haven en kwam het evenement ten einde.



