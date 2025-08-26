2,5 duizend meerlingen geboren in 2024

In 2024 werden 2 448 tweelingen en 32 drie- of meerlingen geboren. De afgelopen tien jaar is het aantal geboorten van meerlingen jaarlijks ongeveer gelijk gebleven. De meeste moeders die een meerling kregen waren tussen de 35 en 40 jaar. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal geboorten van tweelingen bereikte in 2002 een piek met 3,7 duizend. Daarna nam het jaarlijkse aantal, met wat kleine schommelingen, af tot iets onder de 2,5 duizend in 2022. Het aantal drie- of meerlingen was in 1991 met 124 het hoogst, en ligt de afgelopen vijf jaar tussen de 25 en 40 per jaar. De daling sinds het begin van deze eeuw komt deels doordat het aantal geboorten sowieso daalde, ook enkelvoudige geboorten, en deels door veranderingen in vruchtbaarheidsbehandelingen zoals ivf.

Minste meerlingen in de jaren zeventig

In de jaren zeventig was het percentage meerlinggeboorten het laagst. Toen kwam jaarlijks bij ongeveer 1 procent van de geboorten meer dan één baby ter wereld. In de jaren vijftig en zestig was het iets hoger. Vanaf de jaren tachtig nam het percentage meerlingen weer toe, tot bijna 2 procent rond de eeuwwisseling. Daarna nam het weer af, en de laatste jaren ligt het rond de 1,5 procent.

De lage percentages in de jaren zeventig kunnen samenhangen met de gemiddeld lage leeftijd waarop vrouwen toen kinderen kregen. De kans op een meerlingzwangerschap neemt namelijk toe met de leeftijd. De stijging in de jaren tachtig en negentig hangt samen met de opkomst van vruchtbaarheidsbehandelingen. Daarbij was de kans op een meerling groter, onder meer door hormoonbehandelingen en het terugplaatsen van meerdere embryo's.

Sinds het begin van deze eeuw wordt er meestal maar één embryo teruggeplaatst. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat vruchtbaarheidsbehandelingen zijn verbeterd, waardoor de kans op een geslaagde zwangerschap bij een enkel embryo is toegenomen, en dat er meer aandacht is voor het risico op complicaties bij meerlingzwangerschappen.

Grotere kans op meerling onder 35-plus moeders

Bij moeders ouder dan 35 jaar was in 2024 bijna 2 procent van de geboorten een meerling. Bij jongere moeders is de kans op een meerling kleiner. Vergeleken met dertig jaar geleden is het percentage meerlinggeboorten vooral gedaald bij moeders van dertig jaar of ouder. Dat heeft te maken met de bovengenoemde veranderingen in vruchtbaarheidsbehandelingen