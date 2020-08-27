Politie gaat selectiepaal gebruiken bij 'At Random'-controles

Met een druk op de knop hoor je ‘U mag doorgaan’ of ‘U wordt gecontroleerd’. 'Na jaren van ontwikkelen en verbeteren is de selectiepaal nu klaar voor gebruik. Politiechef Peter Holla ‘onthulde’ de paal vorige week en vanaf nu kan deze worden ingezet tijdens controles op personen of voertuigen om zo 'At Random' te controleren', zo meldt de politie vandaag.

A-selectief

Deze innovatieve paal kan als extra hulpmiddel worden ingezet om a-selectief fouilleren en controleren makkelijker te maken. Peter Holla: ‘Dit gaat ons erg helpen bij het preventief controleren door te laten zien dat de selectie puur willekeurig gebeurt. Natuurlijk doen we dit nu ook al op verschillende manieren; de selectiepaal maakt ons werk makkelijker en helpt om bij vragen achteraf te laten zien dat iemand echt willekeurig gekozen is.

Werking At Random selectiepaal

De selectiepalen zijn intuïtief en makkelijk in gebruik. Tijdens de (verkeers-)controles is het de bedoeling dat burgers zelf een druk op de knop geven waarna een geluids- en lichtsignaal volgt waaruit blijkt of de desbetreffende persoon wel of niet voor controle is geselecteerd.

'Willekeurige keuze'

Selectief fouilleren en controleren gebeurt al, de selectiepaal is een aanvulling daarop en helpt bovendien ook om achteraf te laten zien dat iemand willekeurig gekozen is. Dit geeft burgers en ons als politie duidelijkheid en transparantie.

Welke controles met selectiepaal?

De selectiepaal kan voor reguliere controles ingezet worden. Denk hierbij aan:

o Algemene controles

o Verkeerscontroles

o (Kluis)controles op scholen

o Preventief fouilleeracties

o Controle bij veiligheidsrisicogebied

Mag de politie ook zonder selectiepaal personen of voertuigen controleren?

De paal bepaalt. Maar als we iemand opvallend een andere kant zien oplopen bij een controle, of ander verdacht gedrag zien, dan kan de politie uiteraard zonder paal controleren. We hanteren dan de regels van het ‘professioneel controleren’. Dat wil zeggen: selecteren op gedrag, uitleggen waarom we controleren, dat netjes en respectvol doen en reflecteren op ons handelen. We hoeven de persoon dan uiteraard niet op de selectiepaal te laten drukken.