Dode en gewonde door woningbrand in Amsterdam

Een brand in een appartement aan de Jacob van Lennepkade in Amsterdam heeft het leven gekost van een bewoner. Een andere bewoner raakte door de brand gewond. De toedracht van de brand is niet bekend.

Rond 10.50 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor de brand die met flinke rookontwikkeling gepaard ging. Tijdens bluswerkzaamheden werden twee slachtoffers uit de woning gehaald. Een daarvan werd direct gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed op de plaats van het incident. Het tweede slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand en het overlijden van het slachtoffer.