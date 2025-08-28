Zomer 2025 is de op 3 na warmste, droog en zonnig

De meteorologische zomer was zeer warm, droog en zonnig. 'We hadden twee officiële hittegolven, diverse datum-warmterecords, een zeldzame officiële zeer hete dag en een uitzonderlijk vroege nacht met grondvorst', zo meldt Weeronline donderdag.

Acht op de tien warmste zomers sinds 2000 gemeten

In De Bilt kwam de gemiddelde temperatuur uit op 18,5 graden. Normaal is dat 17,6 graden en daarmee eindigt de zomer van 2025 op de vierde plaats in de lijst van warmste zomers ooit. Alleen 2018, 2003 en 2022 waren nog warmer. 'Opvallend: acht van de tien warmste zomers zijn sinds 2000 gemeten. Alleen 1976 en 1983 staan nog in de top-10', aldus Weeronline.

Tropische dagen

De zomer telde 79 warme dagen (20 graden of meer), terwijl 66 normaal is. Zomerse dagen (25 graden of meer) waren er 29, tegen 23 normaal. Ook de tropische dagen waren talrijk: acht in totaal, tegenover vijf gemiddeld. Eén dag werd zelfs een officiële “zeer hete dag” met boven de 35 graden. Sinds 1901 gebeurde dat slechts in acht zomers.

Twee hittegolven in één zomer

Bijzonder dit jaar waren de twee officiële hittegolven. De eerste liep van 28 juni tot en met 2 juli, de tweede van 11 tot en met 15 augustus. Sinds 1901 telden slechts vier andere zomers twee officiële hittegolven: 1941, 2006, 2018 en 2019. Regionaal kwam het ook tot twee hittegolven. De langste hittegolf was in Eindhoven en telde negen dagen (7-15 augustus).

Eindhoven noteerde 1 juli temperatuur van 37,6 graden

De maand juli begon meteen met records. Op 1 juli werd het op grote schaal warmer dan 35 graden. Eindhoven noteerde 37,6 graden, Gilze-Rijen en Volkel 37,5 graden. De Bilt haalde 35,5 graden, goed voor een zeldzame officiële zeer hete dag. Een dag later, op 2 juli, steeg de temperatuur in Maastricht naar 39,0 graden. Alleen in 2019 en 2022 was het in Nederland ooit warmer.

Vroege grondvorst in augustus

Op 24 augustus kwam het in Volkel en Eindhoven tot grondvorst (-0,2 en -0,3 graden). Dat is uitzonderlijk vroeg: alleen in 1973 en 1993 gebeurde dit eerder. Een dag later werd in Eindhoven opnieuw 0,0 graden gemeten bij de grassprietjes.

Droog en zonnig

Neerslag was er weinig: gemiddeld 174 millimeter tegen 235 normaal. Augustus was het droogst met slechts 38 millimeter. Het neerslagtekort liep hierdoor op tot 270 millimeter. Zon daarentegen was er volop. De zomer telde 750 zonuren, 94 uur meer dan normaal. Daarmee staat 2025 in de top-10 zonnigste zomers. Sinds 1 januari scheen de zon al meer dan 1700 uur. Alleen in 2022 was het in de eerste acht maanden nóg zonniger.