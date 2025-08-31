zondag, 31. augustus 2025 - 16:55 Update: 31-08-2025 17:06
Explosie en brand bij pand van Bever Buitensport op de Overtoom
Foto: BlikopNieuws / BON
Amsterdam
In de nacht van zaterdag op zondag is in het centrum van Amsterdam vlak na middernacht bij de buitensportwinkel Bever een explosie geweest. De explosie werd gevolgd door een brand die snel kon worden geblust.
Afzetting voor onderzoek
De politie kreeg de melding van de explosie op de Overtoom zondag om 00.13 uur. Rond de locatie werd een afzetting gemaakt en de politie startte een onderzoek naar de precieze toedracht. Er zijn volgens de politie nog geen aanhoudingen verricht.
