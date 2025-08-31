zondag, 31. augustus 2025 - 18:50 Update: 31-08-2025 19:12
Melding van stanklucht Schiedam leidt tot drugsvondst en aanhouding
Foto: Archief EHF
Schiedam
Zaterdagavond rond 21.05 uur kregen agenten een melding van een stanklucht aan de Boomgaardstraat in Schiedam. 'Dat leidde uiteindelijk tot de vondst van verdovende middelen. Een 27-jarige man uit Schiedam is aangehouden', zo meldt de politie zondag.
Hulpdiensten gebeld
De melder vertrouwde de stanklucht niet helemaal en belde daarom de hulpdiensten. Samen met de brandweer waren agenten ter plaatse om uit te zoeken waar de lucht vandaan kwam. In de woning waar de lucht vandaan kwam, werden verdovende middelen aangetroffen. Die zijn in beslag genomen. Een 27-jarige man uit Schiedam is aangehouden.
