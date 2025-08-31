Provincie Gelderland spreekt Veolia aan na aantreffen legionellabacterie

De provincie Gelderland vraagt Veolia met spoed maatregelen te nemen voor de gezondheid van hun eigen werknemers en de omgeving van het bedrijf. 'GGD Gelderland-Midden heeft bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Veolia een verhoogde concentratie legionellabacteriën aangetroffen', zo meldt de provincie.

Waterzuivering

Veolia biedt waterzuiveringsoplossingen in Gelderland, met name in de regio Arnhem. Ze beheren de zuivering van afvalwater op het Cleantech Park Arnhem

De verhoogde concentratie legionellabacteriën was voor de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) reden om het bedrijf opdracht te geven direct maatregelen te treffen om verspreiding van legionella tegen te gaan. De ODRA oefent namens de provincie (de vergunningverlener) het toezicht uit.

Afvalwater

Er zijn verschillende bedrijven op Industriepark Kleefse Waard die afvalwater afvoeren naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie waar het om gaat. Mogelijk heeft het afvalwater van een van deze bedrijven een hoge temperatuur (warmer dan 25 ºC), waardoor legionella in een hoge concentratie voorkomt. Legionella ontstaat wanneer de legionellabacterie zich kan vermenigvuldigen in stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 55 ºC.

Aanvullend onderzoek

Er is aanvullend onderzoek nodig om met meer zekerheid de bron van deze besmetting op te sporen.