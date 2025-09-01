Zeer warme zomer met veel zon

Met een gemiddelde temperatuur van 18,5 °C was het de op drie na warmste zomer het begin van onze metingen in 1901. Hoewel er twee hittegolven waren, was het nooit langdurig zeer warm. De zomer viel vooral op doordat er weinig koele dagen waren. Dankzij veel zon in juni en augustus was het ook een zonnige zomer, zo meldt het KNMI.

Juni was de op één na warmste junimaand sinds 1901, het begin van de metingen. De zon liet zich elke dag wel ergens even zien en het was droger dan gemiddeld. Juli begon met een hittegolf. Van 30 juni tot en met 2 juli gold in het zuidoosten code oranje voor extreme hitte met temperaturen boven de 35 °C. De hoogste temperatuur van deze zomer werd op 2 juli met 39,0 °C in Beek gemeten.

Augustus volop zomers



Augustus was met een gemiddelde temperatuur van 18,3 °C warmer dan gemiddeld. Het was vaak gematigd zomerweer. Maar van 11 tot en met 15 augustus was het heet, wat de tweede hittegolf van de zomer opleverde. Het was ook een zonnige en droge maand.

Droog met grote landelijke verschillen



Met landelijk gemiddeld 155 mm neerslag tegen gemiddeld 224 mm was het een droge zomer. Omdat de neerslag vaak tijdens (zware) buien viel waren de verschillen van plaats tot plaats groot. In het westen en zuiden was het op veel plaatsen zeer droog.

Neerslagtekort het grootst in het zuidwesten



Eind augustus bedroeg het landelijk neerslagtekort ongeveer 265 mm. Normaal is dat ruim 100 mm. Qua neerslagtekort hoort 2025 tot en met eind augustus tot de 5% droogste jaren. Het neerslagtekort was het grootst in het zuidwesten met 300-350 mm. In het noordoosten wijkt het neerslagtekort nauwlijks af van het langjarig gemiddelde.

Zonnige zomer dankzij juni en augustus



Met landelijk gemiddeld ongeveer 750 uren zon tegen een langjarig gemiddelde van 641 uur was de zomer zonnig. Het minst zonnig was het in Nieuw Beerta met 640 uur zon, het zonnigst in Vlissingen met 800 uur. Juni was zeer zonnig met na 11 juni volop zon. In juli scheen de zon ongeveer de normale hoeveelheid. En augustus kende veel zonnige dagen.

Klimaatverandering



Het beeld van deze zomer past in dat van het veranderende klimaat: zonnige en warme zomers met een grillig neerslagpatroon. De gemiddelde temperatuur van deze zomer is in het huidige klimaat niet meer uitzonderlijk en komt ongeveer eens in de twee jaar voor. Aan het begin van de vorige eeuw waren deze temperaturen echter zeer zeldzaam. Een vergelijkbare zomer kwam toen minder dan eens in de duizend jaar voor. Een zomer die toen eens in de twee jaar voorkwam was meer dan 2,5 graad koeler dan nu.