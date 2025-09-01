Aantal woninginbraken historisch laag

Het aantal woninginbraken in Nederland is de eerste helft van dit jaar gedaald naar het laagste punt in jaren. In de eerste zes maanden van 2025 registreerde de politie 9.767 inbraken, blijkt uit een analyse van politiegegevens door persbureau ANP. Tien jaar geleden lag dat aantal nog ruim boven de 40.000.

Volgens experts past de daling in een bredere trend. Nederlanders investeren steeds vaker in preventieve maatregelen om hun huis te beveiligen. Als ergens meerdere inbraken plaatsvinden, volgt vaak een toename in aanvragen voor rolluiken en alarmsystemen. Uit een data-analyse van woningplatform Homedeal blijkt dat in de eerste helft van 2025 ruim 3.500 aanvragen werden gedaan voor rolluiken.

Ook alarmsystemen worden in toenemende mate aangeschaft. Myrthe van der Putten, woordvoerder bij Homedeal, vertelt: “Het aantal aanvragen voor rolluiken loopt gelijk op met pieken in woninginbraken die blijken uit de data van de politie. Dat geeft de indruk dat het rolluik ook wordt geïnstalleerd voor betere bescherming van de woning.”

Maatregelen na inbraakgolven

De data laten zien dat aanvragen vaak pieken in de periode direct na inbraakgolven. “Als er in een buurt een inbraakgolf is, zien wij dat meerdere mensen rolluiken willen laten plaatsen,” zegt Jan Pape, specialist in zonwering en rolluiken. “Het sociale effect is sterk: als één huishouden begint, volgen er vaak meer. In al die jaren heb ik niet meegemaakt dat er een inbraak heeft plaatsgevonden in huizen met rolluiken.”

Niet alleen rolluiken en alarmsystemen spelen een rol. Ook buurtapps, camera’s, betere sloten en videodeurbellen dragen bij aan het terugdringen van inbraken. Bovendien lijkt inbreken minder te lonen: steeds minder huishoudens hebben contant geld of waardevolle elektronica in huis. Ook verschuift de aandacht onder criminelen steeds meer richting cybercriminaliteit.

Ondanks de positieve trend blijft alertheid nodig, benadrukt de politie. Veel inbraken zijn opportunistisch: een open raam of een vergeten deur kan nog altijd genoeg aanleiding zijn voor een inbreker. Mede hierdoor zijn rolluiken zo populair als inbraakwerend middel.

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) wijst er bovendien op dat de emotionele impact van een inbraak groot is. Ook al is het aantal meldingen teruggelopen naar ruim 22.000 in 2024, dat betekent nog steeds gemiddeld zestig inbraken per dag. Gezien de emotionele impact is dat nog altijd een verontrustend idee.

Structurele landelijke trend

De daling van het aantal woninginbraken is structureel. In de eerste helft van 2012 werden nog ruim 43.000 inbraken gemeld, in 2015 waren dat er 31.000. Daarna zette de afname gestaag door. In 2021 werden in de eerste helft van het jaar 9.790 inbraken geregistreerd. In 2022 steeg dat aantal tijdelijk naar 11.678, maar sindsdien neemt het aantal weer af.

Toch ziet de politie per gemeente verschillen. In 257 gemeenten halveerde het aantal inbraken in de afgelopen tien jaar, terwijl in veertien gemeenten het aantal gelijk bleef of zelfs iets steeg. In de Brabantse gemeente Best was de daling het sterkst: van 47 inbraken in 2015 naar slechts één in de eerste helft van dit jaar. Ook in Hilversum nam het aantal woninginbraken in tien jaar tijd met 80 procent af, van ruim 300 inbraken in de eerste helft van 2015 naar slechts 26 in dezelfde periode in 2025.

Nederlanders lijken zich dus steeds beter te wapenen tegen woninginbraken. Ondanks historisch lage inbraakcijfers blijven de aanvragen voor beveiligingsmaatregelen zoals rolluiken en alarmsystemen stabiel, wat erop wijst dat bewoners het belang van preventie blijven inzien. Daarmee lijkt de huidige daling niet alleen een tijdelijk effect, maar onderdeel van een structurele ontwikkeling.