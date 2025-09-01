Taak volbracht voor vlaggenschip Zr.Ms. De Ruyter

Zr.Ms. De Ruyter is weer terug in Den Helder. Het luchtverdedigings- en commandofregat fungeerde de afgelopen 3,5 maand als vlaggenschip van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit is een van de 4 permanente maritieme taakgroepen van de NAVO.

De bemanning van Zr.Ms. De Ruyter heeft verre van stilgezeten. Met de maritieme taakgroep beschermden de militairen kritieke zeevaartroutes in het hoge noorden. Verder waarborgden ze onder meer vrijheid van navigatie en namen deel aan verschillende grote oefeningen.

Daarnaast vervulde De Ruyter een rol bij Baltic Sentry. Bij deze NAVO-missie op de Oostzee stond beveiliging van kritieke onderzeese infrastructuur centraal. Denk hierbij aan energie- en datakabels op de zeebodem.



En door…Nederland heeft het hele jaar de leiding over de SNMG1 met commandeur Arjen Warnaar als commandant. Hij stapt donderdag met zijn staf over op Zr.Ms. Johan de Witt. Dit amfibisch transportschip is de komende 2 maanden het vlaggenschip van SNMG1. Zr.Ms. Van Amstel neemt deze taak de laatste 2 maanden op zich.

De bemanning van Zr.Ms. De Ruyter ontvangt donderdag de Herinneringsmedaille Internationale Missies voor hun inzet.