Nieuwe defensiecampagne om twijfelaars over de streep te trekken

'Tijd om de stap te zetten'. Dat is de boodschap van de nieuwe wervingscampagne die Defensie vandaag lanceert. Die campagne moet jongeren activeren om hun twijfel overboord te gooien. Barrières oplossen die hen ervan weerhoudt om daadwerkelijk bij Defensie te solliciteren.

Veel jonge mensen voelen zich aangetrokken tot de wereld van Defensie, maar zetten toch geen stappen. Dat komt omdat ze aan zichzelf twijfelen. Dat doen ze zowel op fysiek, mentaal als sociaal terrein, blijkt uit onderzoek van Defensie. In essentie komen hun gedachtes neer op: 'Ik denk dat ik het niet kan’. En doordat zij niet proberen om bij Defensie aan de slag te gaan, mist de organisatie mensen die het wél in zich hebben.



Twijfels afschudden



De organisatie wil jongeren met deze campagne het laatste zetje geven. Een aanzet om hun onzekerheden van zich af te schudden. Defensie heeft dan ook helemaal geen twijfels over jonge mensen, benadrukt hoofd Arbeidsmarktcommunicatie Paul Klaessen. Volgens hem blikt de organisatie vooruit naar hun mogelijkheden. Want wat ze vandaag nog niet kunnen, weten ze morgen wel.

Jongeren worden niet met woorden alleen ondersteund. Defensie organiseert de beste opleidingen, trainingen, persoonlijke begeleiding, coaching en een team dat altijd achter hem of haar staat.

De reeks 'Tijd om de stap te zetten’ is te zien op TV en op de social mediakanalen Instagram, Snapchat, LinkedIn, Reddit en Youtube. Daarnaast is er buitenreclame op stations (met bewegend beeld ofwel Digital Out of Home). Verder hangen er uitingen op drukke plekken in diverse steden.