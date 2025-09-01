FNV: Hogere afvalbelasting kost banen

Werknemers van afvalverwerkers en de FNV waarschuwen: als het kabinet vasthoudt aan de hogere belasting op afval en recycling, verdwijnen banen en wordt afval massaal geëxporteerd.

Maandag 2 september overhandigen zij een petitie aan Kamerleden van de commissie klimaat en groene groei.

‘Dit plan is de doodsteek voor de sector,’ zegt Hanan Yagoubi, bestuurder FNV Publiek Belang. ‘Afval verdwijnt straks massaal over de grens, met het verlies van duizenden Nederlandse banen tot gevolg. En dat allemaal om snel een gat in de begroting te dichten. Een klassiek voorbeeld van zuinig op de korte termijn, duur op de lange.’

Sector wordt uitgeknepen



‘Nederland zou juist moeten investeren in recycling, hergebruik en het verminderen van afvalstromen’, zegt Yagoubi. ‘Uit niet-recyclebaar afval kan bijvoorbeeld stadsverwarming worden geproduceerd. Zo verminderen we de import van fossiel aardgas. In plaats daarvan wordt de sector financieel uitgeknepen en verdwijnt waardevolle grondstof letterlijk over de grens.’

Acties niet uitgesloten



De FNV maakt duidelijk: het aanbieden van de petitie is pas het begin. Als het kabinet deze plannen doorzet, volgen acties in de afval- en recyclingsector. De Kamer moet nu ingrijpen en kiezen voor duurzame werkgelegenheid, anders wordt het conflict onvermijdelijk.