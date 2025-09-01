Voorlopige hechtenis verdachte moord en ernstig seksueel geweld verlengd

De verdachte van de moord op een 17-jarige jonge vrouw en een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam blijft langer vastzitten. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft de voorlopige hechtenis met negentig dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank zojuist bekend gemaakt. De onderzoeken zijn in volle gang, de beperkingen zijn nog niet opgeheven.

De identiteit van de verdachte is nog niet met 100% zekerheid vastgesteld. Hij heeft zelf verklaard wie hij is en die verklaring lijkt consistent met de informatie die hij in de asielprocedure heeft gegeven. Hij is echter niet in het bezit van papieren. Zijn verklaring is daarom op dit moment niet te verifiëren. Er is aan een aantal landen, waaronder Nigeria, om nadere informatie gevraagd. Dat proces kost tijd en het OM wacht nog op een reactie.

Meldingen en tips



Inmiddels zijn DNA van de verdachte en zijn vingerafdrukken gecontroleerd in de Nederlandse en Europese databanken. Hierin komt de verdachte niet voor. Na de persconferentie op vrijdag 22 augustus zijn ongeveer 300 meldingen bij de politie binnengekomen. De verwerking en verificatie daarvan vragen de nodige tijd. Over de aard van de meldingen kan vanwege het opsporingsbelang nog geen mededelingen worden gedaan.

Pro forma-zitting

De onderzoeken zijn in volle gang. De verdachte zit nog in volledige beperkingen. Over drie maanden zal een openbare pro-formazitting worden gehouden in de rechtbank van Amsterdam waar het OM de stand van de onderzoeken geeft. De rechtbank zal dan een beslissing nemen over mogelijke onderzoekswensen en over een eventuele verlenging van de voorlopige hechtenis, indien een verzoek tot schorsing of opheffing daarvan wordt ingediend.